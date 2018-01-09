В Уфе в первый рабочий день нового года снег убирали 1500 коммунальщиков

Также с последствиями снегопада боролись 300 единиц специальной техники.

В ночь на 9 января на уборку улиц города выехало более 300 единиц техники и порядка 1500 работников, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В первую очередь противогололедными материалами обрабатывались мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей. Вручную расчищаются и обрабатываются песчаной смесью тротуары, лестничные марши и остановки общественного транспорта.