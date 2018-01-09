В Уфе в первый рабочий день нового года снег убирали 1500 коммунальщиков
Сегодня, 09:43ГородЗлата Зукович
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Также с последствиями снегопада боролись 300 единиц специальной техники.
В ночь на 9 января на уборку улиц города выехало более 300 единиц техники и порядка 1500 работников, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В первую очередь противогололедными материалами обрабатывались мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей. Вручную расчищаются и обрабатываются песчаной смесью тротуары, лестничные марши и остановки общественного транспорта.
На официальном сайте администрации города напоминают об интерактивной карте зон ответственности по содержанию и благоустройству, на которой можно узнать, какая организация ответственна за уборку той или иной территории.
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