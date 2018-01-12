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В Башкирии пьяному виновнику ДТП изменили условный срок на реальный

12 января 2018, 15:35
Водителю предстоит провести год в колонии-поселении.

29-летний житель Стерлитамака Рустам Бурханшин был ранее приговорен к году лишения свободы условно за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, но приговор ужесточили, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В августе 2017 года мужчина сел пьяным за руль «ВАЗ-21060» без водительского удостоверения. На улице Октября в Стерлитамаке он проехал на красный сигнал светофора и сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Верховный суд согласился с позицией прокуратуры о мягкости наказания и приговорил Бурханшина к реальному сроку на один год в колонии-поселении, а в пользу пешехода потребовал выплатить 250 тысяч рублей моральной компенсации.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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