Башкирия вышла на пятое место в ПФО по выводу денег за границу

Башкирия в третьем квартале этого года заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по перечислению денег из России, следует из исследования интернет-портала «Реальное время». Из Башкирии за границу за это время было перечислено 17,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель существенно возрос – в третьем квартале 2016 года за границу было перечислено 8,8 млн долларов.