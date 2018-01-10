Уфимцев призвали сдать деньги на мемориальные комплексы в Крыму

Вечный огонь и обелиски в память павшим в Великой Отечественной войне планируется возвести на берегах Керченского пролива вблизи строящегося Крымского моста.

Администрация Уфы опубликовала обращение к жителям города с призывом принять участие в сборе средств для создания мемориальных комплексов на берегах Керченского пролива. Они расположатся в будущем вблизи строящегося Крымского моста.

Сбор добровольных пожертвований ведется по инициативе Благотворительного фонда увековечения «Берега Керченского пролива», по данным которого мемориальные комплексы должны появиться в районе города Керчь и станицы Тамань. Предполагается обустроить Вечный огонь и большие гранитные композиции с высокими обелисками в честь всех субъектов Российской Федерации.

Будет ли отмечено при этом участие в войне представителей Грузии, Узбекистана и других государств СНГ, пока не утоняется.

Предполагается, что комплексы будут хорошо просматриваться с Крымского моста и укреплять впечатление целостности страны. Финансирование их возведения будет вестись полностью за счет добровольных пожертвований россиян.

Реквизиты для перечисления средств в благотворительный фонд:

БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ «Россия»

к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573

БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»