Глава Башкирии – лучшим работникам производства: Деньги у нас есть

Победители конкурсов «Лучший по профессии» подняли Рустэму Хамитову настроение.

Сегодня, 28 декабря, в Доме Республики, в Уфе, прошло награждение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии». С ними лично встретился глава региона Рустэм Хамитов, а также руководители отраслевых ведомств.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

В течение 2017 года данный конкурс проводился по шести номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший маляр», «Лучший повар-кондитер». Победители состязаний собрались сегодня для получения заслуженных наград в Доме Республики. Рустэм Хамитов особо отметил в своей речи Ильгиза Шангареева из Ишимбая, ставшего лучшим пчеловодом страны на Всероссийском конкурсе, и Артёма Трясцина из Уфы, который занял третье место на Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший сварщик». По официальным данным, всего в Башкирии прошли 30 конкурсов по различным номинациям рабочих профессий, в них за шесть лет приняли участие более 700 человек, из которых 118 стали победителями и призёрами конкурса и потом защищали честь республики на федеральных этапах.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

По мнению главы республики, соревнования в номинации «Лучший пчеловод», прошедшие в этом году в Башкирии, могли отчасти повлиять на решение Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» о проведении в 2021 году международного конгресса пчеловодов именно в нашей республики.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

- Новый год наша республика встречает в целом в хорошем настроении. Только что мы обсуждали с премьер-министром нашего правительства финансовую ситуацию. Деньги у нас есть. Мы входим в 2018 год с хорошим запасом. Это значит, что мы сможем обеспечить все взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов, развитию нашего мощного и большого промышленного производства. Понимаем, что все работы мы обязаны выполнить, в том числе с вашей помощью, уважаемые друзья, коллеги, - поделился своим оптимизмом с собравшимися Рустэм Хамитов.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии