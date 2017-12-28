Глава Башкирии – лучшим работникам производства: Деньги у нас есть
Сегодня, 28 декабря, в Доме Республики, в Уфе, прошло награждение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии». С ними лично встретился глава региона Рустэм Хамитов, а также руководители отраслевых ведомств.
В течение 2017 года данный конкурс проводился по шести номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший маляр», «Лучший повар-кондитер». Победители состязаний собрались сегодня для получения заслуженных наград в Доме Республики. Рустэм Хамитов особо отметил в своей речи Ильгиза Шангареева из Ишимбая, ставшего лучшим пчеловодом страны на Всероссийском конкурсе, и Артёма Трясцина из Уфы, который занял третье место на Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший сварщик». По официальным данным, всего в Башкирии прошли 30 конкурсов по различным номинациям рабочих профессий, в них за шесть лет приняли участие более 700 человек, из которых 118 стали победителями и призёрами конкурса и потом защищали честь республики на федеральных этапах.
По мнению главы республики, соревнования в номинации «Лучший пчеловод», прошедшие в этом году в Башкирии, могли отчасти повлиять на решение Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» о проведении в 2021 году международного конгресса пчеловодов именно в нашей республики.
- Новый год наша республика встречает в целом в хорошем настроении. Только что мы обсуждали с премьер-министром нашего правительства финансовую ситуацию. Деньги у нас есть. Мы входим в 2018 год с хорошим запасом. Это значит, что мы сможем обеспечить все взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов, развитию нашего мощного и большого промышленного производства. Понимаем, что все работы мы обязаны выполнить, в том числе с вашей помощью, уважаемые друзья, коллеги, - поделился своим оптимизмом с собравшимися Рустэм Хамитов.
- Глядя на победителей конкурса, ощущая их крепкие рукопожатия, у меня, честно говоря, настроение поднялось. Потому что действительно всё в нашей жизни определяют рабочие руки. Именно рабочие руки создают всё, что нас окружает, - отметил глава региона в своем выступлении и, пользуясь случаем, посоветовал руководителям отраслевых ведомств поощрять своих лучших работников не только почетными грамотами, но и премиями или иными выплатами. Бал ли он услышан подчиненными, видимо, станет ясно в ближайшее время.