Три истории транспортного хамства в Уфе

Готовлюсь к выходу, оплачиваю проезд, и всё…. Водитель продолжает рулить и явно недоволен моим вопросом: «А где билет?». Недовольно морщится, включает аппарат, отдает мне билет и явно грустит, что не удалось получить 20 рублей в карман. Для справки: если вам не выдали билет в трамвае или троллейбусе, то деньги за проезд отправляются в карман водителю, а если таких водителей много, то предприятие терпит убытки, после которых влезает в долги и электротранспорт в городе временно обесточивается, ну вы помните, в Уфе такое уже было. Самое смешное, что, судя по выключенному аппарату, я был единственным пассажиром за тот день, который попросил у водителя свой билет.