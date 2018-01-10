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Депутат Курултая Башкирии Утяшева: У вас лес, как у нас в акушерстве

10 января 2018, 17:10
На заседании комитета по аграрным вопросам и экологии сегодня обсуждалась проблема ухода за лесами после восстановления. Зампредседателю комитета Римме Утяшевой, врачу по образованию, ситуация показалось схожей с проблемами акушеров.

- У вас лес, как у нас в акушерстве, - сказала Утяшева, задавая вопрос министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову. - Рожаете, ввод - реанимация. Прямо сижу думаю, надо же, никогда не думала, что мы почти одинаковые. А кто должен выхаживать эти леса? У вас что, лесников не хватает?

Напомним, Римма Утяшева по образованию акушер-гинеколог, окончила Башкирский госмедуниверситет, кандидат медицинских наук. Депутатом Госсобрания-Курултая она стала в 2008 году, но вопросами здравоохранения в парламенте не занималась. С 2008 по 2013 годы она была заместителем председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности. А с 2013 года занимает должность заместителя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

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