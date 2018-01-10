Депутат Курултая Башкирии Утяшева: У вас лес, как у нас в акушерстве

- У вас лес, как у нас в акушерстве, - сказала Утяшева, задавая вопрос министру лесного хозяйства Башкирии Марату Шарафутдинову. - Рожаете, ввод - реанимация. Прямо сижу думаю, надо же, никогда не думала, что мы почти одинаковые. А кто должен выхаживать эти леса? У вас что, лесников не хватает?