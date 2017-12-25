В Башкирии компартия поручила своему местному лидеру перейти в Курултай

Он займет место скончавшегося недавно Рифгата Гарданова.

Юнир Кутлугужин переходит из разряда депутата уфимского горсовета в парламентарии республиканского уровня. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан».

Сегодня, 25 декабря, стало известно, что региональное отделение КПРФ приняло решение о передаче вакантного мандата депутата Госсобрания-Курултая РБ, который досрочно освободился после недавней скоропостижной смерти Рифгата Гарданова, председателю рескома КПРФ Юниру Кутлугужину.

Все необходимые процедуры при этом были соблюдены. Как сообщили представители КПРФ в Башкирии, соответствующее постановление подписал глава Центризбиркома республики Хайдар Валеев.

Напомним, до последнего времени Юнир Кутлугужин был депутатом городского совета Уфы, избранным по территориальной группе №15.