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Объявлена ЧС. А ты знаешь, что делать?
23 декабря 2017, 12:38
Когда пора бежать, а когда лучше оставаться на месте? Что делать, если услышал сигнал "воздушная тревога"?
Объявлена ЧС. А ты знаешь, что делать?
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