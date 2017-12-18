Под Уфой участнице массовой голодовки дольщиков уже вызвали «скорую»

- У нас просто лопнуло терпение. Многие доведены до такого состояния, что людям просто не на что надеяться, - рассказал Медиакорсети Роман Ситдиков. – Среди нас есть пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы, участники разных жилищных программ. Здесь подставили не только нас, оставив без денег и жилья, но и государство. Всего в числе пострадавших – больше 500 человек. Я сам хотел приобрести здесь жилье по программе «Жилье для российской семьи», гарантом по которой является глава Башкирии Рустэм Хамитов.