Проблемные дома «Новобулгаково» будет достраивать компания Марселя Юсупова

Компания готова вложить в проект 200 млн руб.

Поселок Новобулгаково будет достраивать ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на бенифициара компании Марселя Юсупова. Компания готова вложить в этот проект до 200 млн руб. в завершение строительства 15 домов. Сейчас квартиры в этих домах жду 540 дольщиков.

По словам Юсупова, компания планирует вложить 100 млн руб. средств комбината и «Стройвертикали», а оставшуюся сумму занять в «Сбербанке».

Взамен компания рассчитывает получить в собственность земельные участки аналогичной стоимостью. По словам Юсупова, этот проект согласован в Госкомстрое.

- К сожалению, застройщик столкнулся с объективными сложностями, поэтому без помощи извне достроить дома не получится, - цитирует издание слова Юсупова.

Исполняющий обязанности директора «Стройвертикали» Валерий Прудской сообщил, что до конца года компания планирует сдать три многоквартирных дома и около 20 таунхаусов.