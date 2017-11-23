В Башкирии дольщики «Новобулгаково» сообщили о переносе голодовки

Представители власти пообещали до 15 декабря решить часть их вопросов.

Дольщики ЖК «Новобулгаково», которые планировали сегодня, 23 ноября, объявить голодовку, сообщили о переносе акции на 18 декабря. Об этом «Медиакорсети» рассказал один из дольщиков Роман Ситдиков. По его словам, такое решение принято после вчерашней встречи дольщиков с заместителем премьер-министра Башкирии Николаем Хорошиловым, председателем комитета Курултая Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию Еленой Родиной, главой Уфимского района Башкирии Вилорием Угаровым и представителями компании «Стройвертикаль».

Встреча прошла на строительной площадке 15 квартала ЖК «Новобулгаково». Как сообщили дольщики, Николай Хорошилов на встрече потребовал от застройщика «Стройвертикали» предоставить финансовый анализ по вопросу завершения строительства проблемных объектов ЖК «Новобулгаково», «дородные карты» по каждому дому, а также ввести в эксплуатацию три дома до 15 декабря этого года. Если застройщик эти требования не выполнит, власти пообещали решить вопрос о полной смене застройщика.

Дольщики сообщили, что, если эти обещания не будут исполнены, они начнут голодовку в 10.00 18 декабря.

Всего в голодовке собираются принять участие 100 человек. Дольщики направляли уведомление о проведении акции президенту страны Владимиру Путину, главе Башкирии Рустэму Хамитову. Они требовали возбудить уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Стройвертикаль», а также личную встречу с главой республики и с предпринимателем Марселем Юсуповым. Ранее сообщалось, что компания Марселя Юсупова – ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» будет достраивать проблемный поселок. Компания сообщала о планах вложить до 200 млн руб. в завершение строительства 15 домов. Квартиры в этих домах ждут 540 дольщиков. Взамен компания рассчитывает получить в собственность земельные участки аналогичной стоимостью.

Напомним, что завершить строительство домов должны были еще в 2015 году.

Компания «Стройвертикаль», как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на данные Kartoteka.ru, принадлежит Борису Палкину (45%), Денису Юсупову (35%) — племяннику предпринимателя Марселя Юсупова, Владимиру Небеслеру (18,5%), Евгению Пашину (1,5%). 25 октября Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в отношении этой компании. Дольщики считают, что банкротство застройщика было намеренное.