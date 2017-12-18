«Лидеры России»: Кто из Башкирии прошел в полуфинал

- Сразу с институтской скамьи я попал на стройку, принимал участие в строительстве трубопровода в Саудовской Аравии, и уже в 24 года стал руководителем крупного строительно-монтажного управления, - рассказал Альберт Мустафин. - Прошло уже более 9 лет, а я все так же нахожусь на той же самой должности. Принимая участие в этом конкурсе, я рассчитываю, что смогу преодолеть те самые барьеры, которые препятствуют моему дальнейшему развитию как лидера. Именно поэтому, как только я увидел информацию о конкурсе, я решил принять в нем участие. Я чувствую, что я уперся, а в чем причины - для себя я определить не могу.