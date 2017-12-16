«Лидеры России»: Советы тем, кто попадет в управленческую элиту страны

На региональном полуфинале Всероссийского конкурса управленцев в Самаре обсудили портрет современного лидера страны. На этот этап конкурса приехали 20 человек из Башкирии.

«Портрет современного лидера: на кого рассчитываем в ближайшие 10 лет?» - название дискуссионной панели, которая прошла сегодня в Самаре в рамках регионального полуфинала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Мы решили привести самые интересные высказывания участников дискуссии.

Лидер должен быть патриотом с командой

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:

Дмитрий Азаров

- Не может быть лидером России человек, который непатриотично настроен. И он должен уметь собрать команду. Ну что ты за лидер, если у тебя нет команды?

С чем придется столкнуться лидеру

Ректор РАНХиГС Владимир Мау:

Владимир Мау

- Мы подошли к точке, когда качественные изменения в мире происходят в течение жизни одного поколения, и не один раз. Мы, например, уже говорим не только «До и после Советской власти», но и «До и после появления смартфона». Это один из важных вызовов. Мы живем в эпоху крайней степени неопределенности, когда все быстро меняется, и не знаем, какие глобальные тренды будут через год-два-три. И тут важно понять тренд, поймать волну, а не выполнить какие-то показатели. И сейчас нет отраслевых приоритетов. Конкуренция переходит на уровень технологий, а не отраслей. И это требует от государства качество иной модели управления. Потому что инвестиции гибки, почти не зависят от стоимости кадров и ресурсов, их надо привлекать качеством управления. От государства сейчас требуется концентрация на человеческом капитале (образовании, здравоохранении) и на инфраструктуре, а не на показателях. Порой мы видим: ВВП в какой-то стране растет, а благосостояние граждан - нет, и наоборот.

Что и где должен приобрести управленец

Ректор РАНХиГС Владимир Мау:

- Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь умным стать богатыми. Человек к 30-35 годам должен попробовать себя в трех сферах: в науке, на государственной службе и в бизнесе. И приобрести в каждой из сфер связи, репутацию и деньги. Главное не перепутать – где что приобрести.

Почему в России много лидеров

Президент «Деловой России» Алексей Репик:

- Наша страна – особенная. Мы очень конкурентны, азартны, патриотичны. Когда мы понимаем, что мы можем конкурировать и побеждать – нас не остановить. Россия – страна лидеров будущего, потому что наша страна стремится лидировать во всем.

Каким наукам надо учить управленцев

Ректор РАНХиГС Владимир Мау:

- Я считаю, что подготовка управленцев – это не значит учить писать их законы. Управленцев надо учить истории, литературе, математике, иностранному языку и юриспруденции.

Советы лидерам

Советник президента России Владимир Толстой:

Фото: Владимир Толстой

- Будьте дерзкими, но не наглыми.

- Будьте уверенными в себе, но не самоуверенными. - Думайте о себе, но больше – об окружающих.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:

- Не останавливайтесь на достигнутом.

Я видел людей с задатками, которые опускали руки, столкнувшись с какими-то сложностями. Видел и других, успешных людей, которые чего-то достигли и успокоились, мол, жизнь удалась. Хотя очевидно, что они могли бы принести больше пользы. Испытания медными трубами или богатством не все проходят и останавливаются. А вы не останавливайтесь на достигнутом. Вы можете больше!

Президент «Деловой России» Алексей Репик:

- Оставайтесь всегда любопытными. Главная характеристика лидера – любопытство.

- Лидеры всегда эгоцентричны. Но вы должны время от времени бить себя по щекам, чтобы не выжигать вокруг себя своих близких

- Лидер спортивен. Он добивается своей цели. К этому надо серьезно относиться, но нельзя на этом зацикливаться, иначе жизнь станет пустой. Все эти советы – это и правда, и неправда одновременно, они работают индивидуально . И у каждого они свои.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин:

Фото: Владимир Сунгоркин

- Есть два типа директоров. Первый – это энергичные директоры, они рассуждают так: я должен взять деньги с рынка, план – столько то миллионов в квартал, и не важно, как.