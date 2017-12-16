«Лидеры России» в Самаре: Как проходит первый открытый конкурс управленцев

Из Башкирии в полуфинал пробились только 22 участника.

Сегодня, 16 декабря, в Самаре стартовал один из региональных полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

На официальную церемонию его открытия прибыли около 150 участников из шести регионов Приволжского федерального округа: Башкирии, Татарстана, Оренбуржской, Самарской, Ульяновской и Саратовской областей.Из них в финал пройдут только 15.

Напомним, что 300 финалистовы конкурса получат образовательные гранты на один миллион рублей, а победители (их будет 100) получат в наставники действующих управленцев страны из высшей элиты.

Открыл полуфинал конкурса ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.

- Собравшиеся здесь уже являются реальным кадровым резервом нашей страны, - сказал он. – Не в смысле ожидания назначения на должность, а в том, что вы не поленились и прошли все этапы, чтобы попасть на конкурс. Вы уже большие герои нашего времени.

Владимир Мау сказал, что организаторы конкурса не ожидали такого большого спроса на него. Вместо ожидаемых 10-30 тысяч участников на всю страну на конкурс управленцев подали заявки почти 200 тысяч. Участникам полуфинала зачитали обращение полпреда ПФО Михаила Бабича (сам он уехал в Нижний Новгород, где тоже проходит конкурс).

- Конкурс «Лидеры России»- флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», - процитировал полпреда главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. – «Лидеры России» - конкурс для смелых людей. Победители войдут в управленческую элиту страны, как в госслужбе, так и в компаниях с государственным участием.

Он отметил, что ПФО стал вторым по количеству участников конкурса (после ЦФО), из Приволжского федерального округа заявки подали более 30 тысяч человек, более половины из которых моложе 35 лет.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров , в 2009 году сам попавший в кадровую сотню президента и закончивший РАНХиГС, поприветствовал участников конкурса:

- Уверен, что в зале те, кто уже стал лидером. Хочу пригласить вас остаться в Самаре, готов с каждым из вас пообщаться. На Самарской земле много работы для лидеров, много вызовов. - Наша задача – создать условия, чтобы лидеры проявили себя в полной мере, - добавил он. – Это и задача всего конкурса, который проводится под патронатом президента страны.