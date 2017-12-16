В Самаре стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России"
Сегодня, 16 декабря, в Самаре в отеле Holliday Inn стартовал региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Сюда приехали около 150 человек с шести регионов ПФО, в том числе 22 - из Башкирии.
Открыл полуфинал в Самаре ректор РАНХиГС Владимир Мау.
- Вы уже большие герои нашего времени, - обратился он к участникам конкурса, прошедшим в полуфинал. - Этот конкурс проводится впервые. Когда его начинали, было много дискуссий, а наберется ли хотя бы 10 тысяч участников. Но уже в первый день число заявок превысило 30 тысяч. Это создало для организаторов конкурса большие сложности, но большое спасибо вам за это.
Напомним, что всего на конкурс управленцев подали заявки более 199 тысяч человек со всей страны. Первый этап прошли более 89 тысяч, а в полуфинал прошли 2691 участник. Теперь из них отберут 300 лучших, каждый из которых получит образовательный грант на один миллион рублей. Затем в феврале 2018 года пройдет финал, и из трехсот финалистов останутся 100 победителей, которые в течение года встретятся со своими наставниками, представителями высшей государственной элиты. Полуфинал в Самаре пройдет в течение трех дней, участникам конкурса предстоит пройти индивидуальные и командные задания, содержание которых не раскрывается по вполне понятным причинам.