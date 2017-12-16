В Самаре стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России"

Из Башкирии в нем участвуют 22 человека.

Сегодня, 16 декабря, в Самаре в отеле Holliday Inn стартовал региональный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Сюда приехали около 150 человек с шести регионов ПФО, в том числе 22 - из Башкирии.

Открыл полуфинал в Самаре ректор РАНХиГС Владимир Мау.

- Вы уже большие герои нашего времени, - обратился он к участникам конкурса, прошедшим в полуфинал. - Этот конкурс проводится впервые. Когда его начинали, было много дискуссий, а наберется ли хотя бы 10 тысяч участников. Но уже в первый день число заявок превысило 30 тысяч. Это создало для организаторов конкурса большие сложности, но большое спасибо вам за это.