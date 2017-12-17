В Уфе чиновники и жилищники решили, кто в ответе за хоккейную коробку

- Инициативная группа жителей, проживающих в вышеупомянутых домах по улице Зорге, обратилась в администрацию Октябрьского района столицы, с просьбой благоустроить хоккейную коробку, расположенную рядом с домами №№ 35,35/1,37,37/1 . Данной хоккейной коробке 17 лет, она уже в последнее время находится уже в ветхом состоянии. К тому же, часть коробки была расположена на тепловой магистрали, которая не позволяла получить качественный лед. С этой целью было решено укоротить коробку, не нарушая нормативы. Работы производились за счет внебюджетных средств, помогали предприятия района. В настоящее время на территорию завезен грунт, идет выравнивание поверхности. Затем будет завезен снег для создания снежной подушки для обеспечения качественного льда. Далее работники жилищного предприятия приступят к заливке катка, - говорится в официальном комментарии.