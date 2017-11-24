В Октябрьском районе Уфы появится площадка для выгула собак

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Теперь в "Уфимским липах" смогут отдохнуть и собаководы.
На улице Зорге на тропе «Уфимские липы» началось строительство современной площадки для собак, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. На площадку уже завезен необходимый строительный материал, рабочие устанавливают ограждения.
Территорию не только огородят, но и оснастят необходимым инвентарем для тренировок, отдыха и дрессировок домашних питомцев.
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