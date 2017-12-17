Десятки школ и детсадов в Уфе задолжали за тепло миллионные суммы

- Долги потребителей сильно бьют по финансово-экономическому состоянию и репутации компании, - отметила Ирина Попова. - Уже сейчас мы не можем расплатиться с подрядчиками, которые летом занимались ремонтами теплосетей, а также с другими контрагентами и партнёрами. Есть серьёзные риски, связанные с задержкой по выплате зарплаты нашим сотрудникам. Но важно и то, что долги потребителей угрожают своевременной реализации ремонтных и крупных инвестиционных программ, а значит – бесперебойному теплоснабжению, комфорту и безопасности горожан. Если ситуация не изменится, нам придётся снова начинать экономить на графе «обновление инженерных сетей».