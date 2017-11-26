В Уфе коммунальщики справились с провалом грунта посреди города
Сегодня, 10:24ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Разрушение грунта произошло рядом с колодцем.
Вчера, 25 ноября, представители мэрии сообщили, что сотрудникам «Уфаводоканала» удалось устранить последствия разрушения грунта на улице Ленина, рядом с домом № 99, почти в самом центре города.
Как сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации Уфы, разрушение грунта произошло рядом с колодцем.
Коммунальщики постарались засыпать аварийный участок и восстановить асфальтобетонное покрытие.
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