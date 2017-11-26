В Уфе коммунальщики справились с провалом грунта посреди города

Разрушение грунта произошло рядом с колодцем.

Вчера, 25 ноября, представители мэрии сообщили, что сотрудникам «Уфаводоканала» удалось устранить последствия разрушения грунта на улице Ленина, рядом с домом № 99, почти в самом центре города.