Мед, кумыс, сарматское золото – что станет туристическим брендом Башкирии?

- То, что мы сейчас делаем картинку, соты там будут или не соты, от этого к нам больше народу не поедет. К нам не поедет никто, потому что у нас нет того, зачем ехать. Вот вы думаете, люди в Татарстан едут только из-за того, что республика так называется. Нет. Люди едут туда потому, что есть, зачем ехать. Есть, на что смотреть. Вы съездите в Казань, пройдите по городу вечером, когда освещение включено и поймете, что туда ехать надо и гулять по этому городу надо. Если сейчас мы по Уфе с подсветкой пройдемся, что мы увидим? Трубы подсвеченные? Конгресс-холл увидим, Салавата Юлаева, стадион и больше ничего мы не увидим, мы не увидим историю. Поэтому нужно сначала сделать, зачем ехать, а затем бренд сам появится, - сказал Николай Кочнев.