Туристический бренд Башкирии разработают за 2,7 миллиона рублей

Стал известен победитель тендера на его разработку.

Победителем тендера на разработку туристического бренда Башкирии стало ООО Студия рекламы «Парадокс», следует из информации на официальном сайте госзакупок.

Также заявки на участие подали еще 5 компаний, в том числе три московские ООО «Центр научных исследований и перспективных разработок» с ценовым предложением 2,5 млн руб, ООО «Интер-Рус» - 2,8 млн руб, ООО «Артоника» - 2,7 млн руб. Заявки двух последних компаний были отклонены.

Несмотря на то, что ценовые предложения некоторых компаний были ниже, решающим в конкурсе стал критерий квалификации.

Напомним, что победителю к 1 декабря этого года предстоит разработать концепцию позиционирования и продвижения республики как привлекательного туристического направления на внутреннем рынке России, разработку логотипа, а также разработку официального брендбука (официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и др. – прим ред.).

Разработку бренда предстоит провести анализ целевой аудитории существующего туристического имиджа республики и направления его развития, определить ключевые группы туристов для продвижения туристического продукта, провести не менее трех экспертных интервью со специалистами в сфере туристического маркетинга территорий, обобщить опыт продвижения дестинаций, схожих с Башкирией по особенностям туристического продукта и туристической логистики.

Разработчик должен определить ключевые виды туризма и объекты показа для построения бренда и позиционирования на выбранные целевые группы туристов, сформулировать уникальное туристическое предложение республики.

Также ему предстоит разработать платформу бренда, в том числе его суть, ценности, рациональные и эмоциональные преимущества и ожидания, которые символизирует бренд для целевой аудитории. На основе выбранной платформы разработать туристический логотип.