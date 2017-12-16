«Лидеры России»: Советы тем, кто попадет в управленческую элиту страны

- Мы подошли к точке, когда качественные изменения в мире происходят в течение жизни одного поколения, и не один раз. Мы, например, уже говорим не только «До и после Советской власти», но и «До и после появления смартфона». Это один из важных вызовов. Мы живем в эпоху крайней степени неопределенности, когда все быстро меняется, и не знаем, какие глобальные тренды будут через год-два-три. И тут важно понять тренд, поймать волну, а не выполнить какие-то показатели. И сейчас нет отраслевых приоритетов. Конкуренция переходит на уровень технологий, а не отраслей. И это требует от государства качество иной модели управления. Потому что инвестиции гибки, почти не зависят от стоимости кадров и ресурсов, их надо привлекать качеством управления. От государства сейчас требуется концентрация на человеческом капитале (образовании, здравоохранении) и на инфраструктуре, а не на показателях. Порой мы видим: ВВП в какой-то стране растет, а благосостояние граждан - нет, и наоборот.