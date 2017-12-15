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Выходные в Башкирии будут снежными и морозными

15 декабря 2017, 09:28
По юго-востоку республики ожидаются морозы до 23°C.

В выходные в республике местами пройдет небольшой снег – 15 декабря ожидается слабая метель и снежные заносы на отдельных участках дорог, сообщает «Башгидромет». Температура воздуха днем составит -4-9 °C, по юго-востоку Башкирии до -13-18°C, ночью опустится по юго-востоку до -18-23°C.

В субботу и воскресенье 16 и 17 декабря, днем температура воздуха составит -5-10 °C, ночью -10-15 °C, а в юго-восточных районах республики днем будет от 12°C до -17°C и ночью до -23°C. Ветер будет южным умеренным слабым.

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