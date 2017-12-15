Выходные в Башкирии будут снежными и морозными

В субботу и воскресенье 16 и 17 декабря, днем температура воздуха составит -5-10 °C, ночью -10-15 °C, а в юго-восточных районах республики днем будет от 12°C до -17°C и ночью до -23°C. Ветер будет южным умеренным слабым.