Выходные в Башкирии будут снежными

На дорогах ожидается гололедица и снежный накат.

По прогнозам Башгидрометцентра в ближайшие три дня, 17-19 ноября, в республике будет снежная «теплая» для зимы погода с гололедицей на дорогах, снежным накатом и слабым гололедом.

17 ноября пройдет небольшой мокрый снег, днем местами до умеренного. Ветер будет юго-западным умеренным. Температура воздуха составит ночью -1-6°C, днем -3+2°C.

18 ноября будет чуть прохладнее, чем в предыдущий день – температура воздуха днем +1-4 °C, ночью при прояснениях до -10°C. Местами пройдет небольшой снег.