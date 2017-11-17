Выходные в Башкирии будут снежными

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На дорогах ожидается гололедица и снежный накат.
По прогнозам Башгидрометцентра в ближайшие три дня, 17-19 ноября, в республике будет снежная «теплая» для зимы погода с гололедицей на дорогах, снежным накатом и слабым гололедом.
17 ноября пройдет небольшой мокрый снег, днем местами до умеренного. Ветер будет юго-западным умеренным. Температура воздуха составит ночью -1-6°C, днем -3+2°C.
18 ноября будет чуть прохладнее, чем в предыдущий день – температура воздуха днем +1-4 °C, ночью при прояснениях до -10°C. Местами пройдет небольшой снег.
19 ноября также местами пройдет небольшой снег, ветер будет юго-западным, температура воздуха ночью составит -1-6°C, при прояснениях до -12°C. Днем столбик термометра поднимется до +3°C.
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