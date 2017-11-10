В эти выходные в Башкирии будет мокрый снег и гололед

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В ближайшие три дня в Башкирии ожидается мокрый снег. На дорогах будет образовываться слабый гололед.
По прогнозу Башгидрометцентра, с 10 по 12 ноября температура воздуха днем составит от - 3 до +2 C°. Ночью столбик термометра будет опускаться до - 1 до -7 C°, при прояснении - до -13 C°.
Все три дня местами будет идти мокрый снег, на дорогах будет слабый гололед. Ветер юго-западный, умеренный.
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