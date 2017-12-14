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Владимир Путин оценил исполнение майских указов удовлетворительно

14 декабря 2017, 15:24
Президент России Владимир Путин считает, что майские указы о повышении зарплат бюджетникам исполняются удовлетворительно. Он предположил, что в следующем году они будут исполнены полностью, как и планировалось.

Отвечая на вопрос об исполнении майских указов, Владимир Путин отметил, что уже сразу после введения этой меры поддержки, было много критики в его адрес. Он образно назвал эти замечания "плачем Ярославны". Общественники и эксперты отмечали, что это слишком большая нагрузка на бюджет. Однако исполнить указы все-таки удалось.

- 93-94% заявленных целей исполнено, - отметил Путин. - Уверен, что в 2018 году все это, как и планировалось, будет доведено до логического завершения. В целом майские указы выполняются удовлетворительно.

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