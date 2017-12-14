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В Башкирии задержали подозреваемую в убийстве младенца

14 декабря 2017, 17:24
Женщина положила новорождённого в коробку из-под обуви и бросила в лесу.

В Башкирии арестована жительница Туймазинского района, её подозревают в убийстве своего новорождённого сына. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета на установление личности подозреваемой потребовалось более пяти лет. В материалах уголовного дела говорится, что женщина родила ребёнка вне медицинского учреждения, после чего положила ребёнка в коробку из-под обуви и оставила в лесопосадке около села Кандры. По мнению экспертов, на тот момент мальчик был ещё жив, и умер от переохлаждения. Следователи провели целый комплекс экспертиз, провели более 200 женщин, и допросили около пятидесяти свидетелей.

Задержать подозреваемую удалось лишь в Московской области, куда она несколько лет назад уехала на заработки. После задержания 33-летняя женщина была доставлена в Туймазы, где суд вынес постановление об аресте на время следствия.

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