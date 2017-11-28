В Уфе пару подозревают в покупке новорожденного за 10 тысяч рублей

По предварительным данным, ребенка выкупили сразу после выписки из роддома.

31-летняя жительница Балашихи обвиняется по статье «Торговля людьми», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В связи с этим в отношении супружеской пары из Уфы возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье.

В мае 2015 года супружеская пара и 31-летняя жительница Балашихи договорились по интернету о сделке по удочерению новорожденного ребенка за деньги. После рождения девочки в одном из уфимских роддомов, супружеская пара отдала роженице 10 тысяч рублей и после выписки забрала ребенка себе.