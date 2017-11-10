В Уфе завершено расследование дела о продаже новорождённого за 10 тысяч

Женщина смогла обмануть работников роддома и ЗАГСа.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летней жительницы Подмосковья, пытавшейся продать новорождённого и специально приехавшей для этого в Башкирию. Как удалось установить следователям, в 2014 году обвиняемая вступила в переписку с уфимкой и предложила ей купить ещё не родившегося ребёнка, сумма сделки должна была составить всего 10 тысяч рублей.

Когда подошло время рожать, обвиняемая приехала в Уфу и, используя паспорт покупательницы с вклеенной в него своей фотографией, обратилась в одну из больниц Уфы. Уже после родов, используя этот же паспорт, она получила свидетельство о рождении на ребёнка, таким образом во всех документах матерью малыша значилась покупательница. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием, свой поступок она объяснила тяжёлой жизненной ситуацией.