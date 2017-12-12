В Башкирии решили навести порядок в пассажирских перевозках

«Центр организации перевозок» по замыслу чиновников Гостранса должен стать связующим звеном между ведомством и перевозчиками. А основными его функциями станет «поэтапная систематизация организации перевозок пассажиров, в том числе внедрение единых требований к внешнему и внутреннему оформлению транспорта, внедрение систем информирования пассажиров, оборудование автоматическими комплексами контроля и мониторинга, климат-контроля.» Также планируется обязать перевозчиков оборудовать автобусы системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, видеонаблюдением и терминалом для безналичной оплаты.