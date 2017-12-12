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В Башкирии решили навести порядок в пассажирских перевозках

12 декабря 2017, 09:49
Для этого в регионе собираются создать «Центр организации перевозок в РБ».

С предложением создать «Центр организации перевозок в РБ» выступил глава Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов, на оперативном совещании под председательством главы правительства региона Рустэма Марданова.

По мнению Мухаметьянова, создание контролирующего органа регионального значения позволит совершенствовать и оптимизировать систему управления в сфере общественных перевозок.

«Центр организации перевозок» по замыслу чиновников Гостранса должен стать связующим звеном между ведомством и перевозчиками. А основными его функциями станет «поэтапная систематизация организации перевозок пассажиров, в том числе внедрение единых требований к внешнему и внутреннему оформлению транспорта, внедрение систем информирования пассажиров, оборудование автоматическими комплексами контроля и мониторинга, климат-контроля.» Также планируется обязать перевозчиков оборудовать автобусы системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, видеонаблюдением и терминалом для безналичной оплаты.

- Организация регулярных пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений развития системы общественного транспорта и его инфраструктуры, оказывающей существенное влияние на решение задачи по повышению темпов роста экономики нашей республики и страны в целом. Создание учреждения позволит повысить эффективность транспортного обслуживания населения и осуществление контроля за организацией перевозок в республике, - отметил Тимур Мухаметьянов.

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