Нашествие «экскурсионных» автобусов в Уфе: почему их стало так много

«Медиакорсеть» выяснила, почему город атаковали «экскурсионные» автобусы.

В последнее время в Уфе появилось большое количество автобусов с табличкой «экскурсионный». У многих уфимцев сразу же возник вопрос, что произошло: откуда и по какому поводу в Уфу приехало так много туристов?

Такие надписи встречаются на малогабаритных автобусах (Газель, Форд, Пежо и т.д.). И эти автобусы ездят по обычным городским маршрутам и берут у горожан плату за проезд. По нашим наблюдениям, сделанным на одной из остановок в центре города, каждый шестой автобус имеет табличку экскурсионный.

Корреспондент ИА «Медиакорсеть» проехал в одном из таких автобусов по маршруту (252) и поинтересовался у водителя, с чем это связано.

- Просто у нас нет документов на маршрут, - пояснил водитель.

На вопрос о том, почему он вышел на работу без соответствующих документов, водитель отвечать отказался.

В пресс-службе администрации Уфы так прокомментировали ситуацию:

- Лица, не имеющие разрешения на осуществление перевозок, прибегают к различным ухищрениям, в частности, прикрываются экскурсионным обслуживанием. Аналогичные случаи фиксировались и в других городах, в частности, в Челябинске. Контроль в этой сфере осуществляет управление государственного автодорожного надзора.

Руководитель управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан (УГАДН) Сергей Мережко пояснил нашему агентству, что таким образом перевозчики, не заключившие договор с администрацией, пытаются уйти от ответственности.

- Это водители, которые в нарушении 220 федерального закона не заключили договор с администрацией, мы работаем с ними, как и с другими нарушителями, и применяем к ним статью 11.33 административного кодекса, - рассказал Сергей Мережко.

По словам руководителя УГАДН, основная сложность в работе с такими водителями - это доказать, что они осуществляют перевозки по регулярному маршруту. Тут ведомству очень помогли бы сами пассажиры, но к сожалению, свидетельствовать о том, что они ехали не на экскурсию, а по регулярному маршруту соглашаются не все.

- У нас это появилось совсем недавно, но практика борьбы с этим явлением уже есть, - уточнил Мережко.

Так же Мережко рассказал, что с недавнего времени автобусы нарушителей начали арестовывать и помещать на специализированные стоянки, это делается в качестве обеспечительной меры.

Председатель республиканского Союза автопредпринимателей Олег Куляшов пояснил «Медиакорсети», что федеральное законодательство разрешает перевозчикам работать по такой схеме. По его словам, у предпринимателей просто не было другого выбора. Это предпринято для того, чтобы избежать необоснованных штрафов.

К таким мерам вынуждены прийти перевозчики не только в Уфе, но и других городах России. Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за того, что не всех городских перевозчиков включили в реестр.

В 2015 году в силу вступил 220 закон, согласно которому компании, осуществляющие пассажирские перевозки, должны быть включены в реестр муниципальных перевозчиков.

- Наши перевозчики, согласно 220 закона вовремя подали все сведения, которые предусмотрены 39 статьей в течение 30 дней для того, чтобы их включили в реестр. Администрация должна была провести проверку и включить их в реестр и выдать карточки. Для тех, кто в 30 дней не успели подать сведения по 220 закону, и проводится конкурс. В законе четко прописано: конкурс проводится на вновь открываемые маршруты, - сказал Олег Куляшов.

По его словам, 220 закон был введен для того, чтобы «всех перевозчиков упорядочить, чтобы не было деления на тех, кто «легал», кто «нелегал».

- Все, кто работал до появления 220 закона и кто подал документы своевременно, им всем должны были выдать карты маршрута. Администрация этого делать не хочет, поэтому этот вопрос сейчас решается в судах, - пояснил он.

Но из-за того, что мэрия вовремя не успела выдать эти карты маршрута, УГАДН стал штрафовать водителей за их (карт маршрута – прим ред.) отсутствие.

По оценкам Куляшова, на сегодняшний день имеется более 200 штрафов на водителей (1 штраф – 5 тыс руб).

- При чем почему-то штрафуют именно водителей. Но ведь водитель не осуществляет перевозки, водитель исполняет заказ по путевому листу. Перевозки осуществляет либо ИП либо ООО, но то, у кого есть лицензия. УГДН на наш взгляд необоснованно штрафует водителей. Все эти штрафы мы планируем оспорить, - сказал Олег Куляшов.

Он отметил, что в 20 случаях уже имеются положительные результаты.

- Мы не собираемся постоянно так работать. Это только до того времени, пока в судах все не решится, - сказал Олег Куляшов.

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