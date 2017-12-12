В Башкирии раскрыли схему мошенничества с участием судебных приставов

Информация о преступной группе была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые были инициированы отделом противодействия коррупции УФССП России по РБ после обращения гражданина в службу судебных приставов, сообщили в службе судебных приставов. В результате была выявлена мошенническая схема по списанию денежных средств у юридических лиц в особо крупных размерах на основании подложных удостоверений комиссий по трудовым спорам