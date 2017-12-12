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В Башкирии раскрыли схему мошенничества с участием судебных приставов

12 декабря 2017, 11:42
Мошенники похитили более 23 млн рублей, используя фиктивные фирмы.

В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали членов организованной преступной группы, в которую входили действующие и бывшие сотрудники службы судебных приставов. Как пояснили в МВД России, преступники создали схему с использованием фиктивной фирмы, зарегистрированной на юге России, которая предоставляла подложные документы для взыскания несуществующих долгов по заработной плате, приставы же в нарушение закона взыскивали долги. Преступники смогли похитить 23 миллиона рублей, хищение еще 51 миллиона смогли предотвратить оперативники.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкирии, один из приставов начал давать признательные показания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Информация о преступной группе была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые были инициированы отделом противодействия коррупции УФССП России по РБ после обращения гражданина в службу судебных приставов, сообщили в службе судебных приставов. В результате была выявлена мошенническая схема по списанию денежных средств у юридических лиц в особо крупных размерах на основании подложных удостоверений комиссий по трудовым спорам

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