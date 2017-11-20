Приставы Башкирии пойдут в соцсети искать «алиментщиков»

Также всем должникам до конца года арестуют имущество и закроют выезд из страны.

Главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов рассказал, что до конца этого года ко всем должникам по алиментам, уклоняющимся от уплаты, придут домой и арестуют имущество. Также планируется закрыть им выезд из страны.

- У нас 400 должников по алиментам в розыске, мы размещаем информацию о них на своём сайте, в ближайшее время разместим их биометрические данные и в социальных сетях, - поделился планами Ильнур Махмутов.

По его словам, размещение фотографий разыскиваемых должников в средствах массовой информации, на стендах в общественных местах очень действенный метод.

- Во-первых, к нам обращаются граждане и сообщают о местонахождении разыскиваемых, ну и самое главное, что сами должники начинают платить, - пояснил Махмутов, - У нас нет цели кого-то унизить.