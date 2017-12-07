В Башкирии судебные приставы вышли в рейды за долгами

Только в первый день всероссийского рейда «В Новый год – без долгов» взыскано более полутора миллионов алиментов.

Служба судебных приставов Башкирии сообщила об итогах первого дня всероссийского рейда «В Новый год – без долгов», 4 декабря приставы посетили должников по 2315 алиментным и зарплатным исполнительным производствам.

Общая сумма долга по этим производствам составляет 242, 5 млн рублей, сообщили в УФССП по РБ.

- 256 должников сообщили приставам о своих источниках доходов, на которые будут обращены взыскания, 178 граждан, чей совокупный долг на момент рейда составлял около 8,7 миллионов рублей, стали хранителями арестованного у них имущества, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Им дано десять дней для погашения долгов, иначе им придется расстаться с предметами бытовой и оргтехники, попавшими под арест.

В течение дня приставам удалось взыскать свыше 1,7 миллиона рублей «живых» денег. Кроме алиментной, в этот день отрабатывалась и зарплатная категория исполнительных производств. По 1475 исполнительным производствам проведены рейды на сумму 75 миллионов рублей. В рамках 710 исполнительных производств произведены арестные мероприятия на сумму 2,5 миллионов рублей.