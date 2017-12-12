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Сити-менеджер Уфы Ялалов сообщил о назначении двух новых чиновников

12 декабря 2017, 09:19
Сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил о двух назначениях - гендиректора МУП «Единый расчетно-кассовый центр» и начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений.

Гендиректором «ЕРКЦ» назначена Ольга Чудинова. Она закончила Уфимский авиационный институт. Была председателем правления «Башинвестбанка», занимала руководящие должности в филиале «Бинбанка» в Уфе.

На должность начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии назначен Ильшат Зарипов. Он выпускник Уфимского нефтяного технического университета. Карьеру начал в научно-исследовательском, проектно-конструкторском и производственном институте строительного комплекса "БашНИИстрой". Работал в проектно-конструкторском технологическом институте «Уралтрубопроводстройпроект». Возглавлял ряд коммерческих предприятий.

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