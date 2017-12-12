Сити-менеджер Уфы Ялалов сообщил о назначении двух новых чиновников

Сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил о двух назначениях - гендиректора МУП «Единый расчетно-кассовый центр» и начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений.