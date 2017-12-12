Сбербанк приглашает жителей Башкирии на «Ипотечную субботу»

«Мероприятие будет полезно всем, кто задумывается о смене жилья. Не нужно тратить время на посещение офисов застройщиков и банка по отдельности. В одном месте можно ознакомиться с объектами недвижимости от ведущих строительных компаний и получить консультацию по ипотечным кредитам от Сбербанка», - рассказывает Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.