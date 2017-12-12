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Сбербанк приглашает жителей Башкирии на «Ипотечную субботу»

12 декабря 2017, 11:32
Она состоится 16 декабря 2017 года в торгово-развлекательном комплексе «Семья».

В ходе мероприятия желающие изменить жилищные условия смогут узнать о наиболее выгодных ипотечных программах Сбербанка, познакомиться с объектами недвижимости ведущих застройщиков, воспользоваться специальными предложениями, а также оставить заявку на получение кредита.

«Мероприятие будет полезно всем, кто задумывается о смене жилья. Не нужно тратить время на посещение офисов застройщиков и банка по отдельности. В одном месте можно ознакомиться с объектами недвижимости от ведущих строительных компаний и получить консультацию по ипотечным кредитам от Сбербанка», - рассказывает Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

Посетить мероприятие можно 16 декабря по адресу: г. Уфа, Пр. Октября, 34 в ТРК «Семья» с 10:00 до 18:00. Более подробно со всеми ипотечными программами Сбербанка можно ознакомиться на сайте банка www.sberbank.ru.

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