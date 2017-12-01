Топ-менеджеры Сбербанка сыграют в Уфе в благотворительном спектакле

Так они помогут одаренным детям Башкирии.

В Уфе 12 декабря состоится благотворительный спектакль «Свахи», в котором все роли сыграют топ-менеджеры успешных компаний и известные люди города. Примут участие в постановке и представители Сбербанка – Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением, и Олег Елкин, начальник отдела клиентских менеджеров регионального государственного сектора.

Благотворительный спектакль «Свахи» проводится в рамках проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф», инициированного на федерального уровне мебельной фабрикой «Мария». Его цель – помочь одаренным детям из малообеспеченных семей в тех городах, где ставится спектакль. Вся информация об адресатах помощи размещена на сайте ЗнаменитостиДетям.рф.

Сразу после спектакля в Уфе актеры вручат 37 одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в российских и международных конкурсах, на которые в ближайшем будущем отправятся ребята.

- Идея благотворительного спектакля – очень интересная. Для меня - это новый необычный опыт, но главное, что при этом оказывается помощь одаренным ребятам, - говорит Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка. - Я, конечно, не профессиональный актер, на театральную сцену выходил разве что в школе. Но я стараюсь, мы все стараемся, а потому очень надеюсь, что всем зрителям спектакль, где главные роли исполняют далекие от искусства люди, понравится.