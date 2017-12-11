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Жители Башкирии смогут пожаловаться на работу такси

11 декабря 2017, 12:06
В том числе пожаловаться можно на такси.

С 8 по 22 декабря проходит горячая линия и консультирование граждан по защите прав потребителей при оказании транспортных услуг населению, в частности легкового такси, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Получить консультацию по оказанию транспортных услуг можно в общественной приемной управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адресу улица Рихарда Зорге, д. 58, кабинет № 104, а также по телефону 8-800 100 47 67.

Также получить консультацию можно по адресу улица Цюрупы, д. 25 и по телефону 8 (347) 2878518 в Консультационном центре по защите прав потребителей «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ».

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