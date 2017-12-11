Жители Башкирии смогут пожаловаться на работу такси

Получить консультацию по оказанию транспортных услуг можно в общественной приемной управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адресу улица Рихарда Зорге, д. 58, кабинет № 104, а также по телефону 8-800 100 47 67.