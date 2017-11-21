Сергей Храмов уволился с должности начальника управления транспорта Уфы

Исполняющим обязанности назначен Азамат Хатмуллин.

В администрации Уфы произошли кадровые перестановки: уволился начальник управления транспорта и связи Сергей Храмов, который курировал эту структуру с 2014 года. В управлении «Медиакорсети» пояснили, что господин Храмов не работает с сегодняшнего дня. Исполняющим обязанности назначен Азамат Хатмуллин.

О том, будет ли проводится конкурс, в мэрии уточнить не смогли.

- Есть два варианта - либо конкурс, либо человека отбирают из кадрового резерва. Возможны оба варианта, - уточнили в пресс-службе администрации города.