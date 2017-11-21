Сергей Храмов уволился с должности начальника управления транспорта Уфы

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Исполняющим обязанности назначен Азамат Хатмуллин.
В администрации Уфы произошли кадровые перестановки: уволился начальник управления транспорта и связи Сергей Храмов, который курировал эту структуру с 2014 года. В управлении «Медиакорсети» пояснили, что господин Храмов не работает с сегодняшнего дня. Исполняющим обязанности назначен Азамат Хатмуллин.
О том, будет ли проводится конкурс, в мэрии уточнить не смогли.
- Есть два варианта - либо конкурс, либо человека отбирают из кадрового резерва. Возможны оба варианта, - уточнили в пресс-службе администрации города.
Информации о том, по каким причинам Храмов покинул эту должность, а также о его новом месте работе пока нет. Источники «Коммерсанта-Башкортостан» сообщили, что Храмов перешел на другую работу, не связанную с муниципальной службу.
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