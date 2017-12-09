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Скандальный аварийный дом в Уфе: людям предложили жить в чрезвычайном фонде

9 декабря 2017, 11:58
Городские власти наконец нашли вариант решения проблемы аварийного дома на ул. Коммунистической, 63, история жителей которого вызвала широкий общественный резонанс. Людям предложено переселиться в здание "Службы спасения 112", предназначенное для людей, потерявших жилье в результате ЧП.

Как сообщает пресс-служба мэрии, официальные бумаги были переданы жителям вчера, 8 декабря 2017 года. Людям вручили требования о переселении в безопасное место. Также с ними проведены разъяснительные беседы.

- При формировании новых республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда данный дом будет включен в перечень домов, планируемых к расселению, - говорится в сообщении мэрии. - В программе будут указаны объемы выделяемых средств и точные сроки расселения», - сообщили в отделе по учету и оформлению жилья администрации Кировского района.

Напомним, в доме на ул. Коммунистической, 63 проживает семья Игоря и Татьяны Ивановых - пожилых людей, ставшая по сути жертвой плохих жилищных условий. Жена провалилась сквозь гнилые доски в доме, сломав позвоночник и правую ногу. А муж лишился ноги из-за последствий пожара в доме. Медиакорсеть написала о проблемах семьи Ивановых в июле этого года. История возмутила общественность и заинтересовала многих журналистов. Недавно Ивановы стали героями программы "Мужское и женское" на Первом канале.

Дом на ул. Коммунистической, 63 является памятником архитектуры - это бывшая усадьба старообрядцев Душиных. Здание признано аварийным и подлежит расселению и реконструкции. Ситуация осложняется тем, что жители приватизировали свои квартиры, и теперь, чиновники, ссылаясь на закон, возлагают ответственность по восстановлению дома в том числе на граждан.

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#Новости#Аварийное жилье#Памятник архитектуры#Наталья Кузнецова#Город
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