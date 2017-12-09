Скандальный аварийный дом в Уфе: людям предложили жить в чрезвычайном фонде

Напомним, в доме на ул. Коммунистической, 63 проживает семья Игоря и Татьяны Ивановых - пожилых людей, ставшая по сути жертвой плохих жилищных условий. Жена провалилась сквозь гнилые доски в доме, сломав позвоночник и правую ногу. А муж лишился ноги из-за последствий пожара в доме. Медиакорсеть написала о проблемах семьи Ивановых в июле этого года. История возмутила общественность и заинтересовала многих журналистов. Недавно Ивановы стали героями программы "Мужское и женское" на Первом канале.