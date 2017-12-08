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В Уфе суд вынес приговор жительнице Подмосквья, продавшей своего ребенка

8 декабря 2017, 18:20
Женщина получила условный срок.

Орджоникидзевский районный суд Уфы сегодня, 8 декабря, вынес приговор в отношении 31-летней жительницы Балашихи, которая за 10 тыс. руб. в мае 2015 года продала своего ребенка жителям Башкирии. Суд признал ее виновной по статье «торговля людьми» и приговорил к терм годам лишения свободы условно.

- Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года жительница города Балашихи родила девочку в одном из роддомов города Уфы по договоренности с будущими покупателями и по поддельному паспорту на имя будущей «матери». Получив 10 тысяч рублей от супружеской пары, после выписки передала ребенка им для последующего оформления факта рождения. О продаже ребенка правоохранителям стало известно через социальные сети, - следует из сообщения.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело в отношении супружеской пары из Уфы, будут установлены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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