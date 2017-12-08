В Уфе суд вынес приговор жительнице Подмосквья, продавшей своего ребенка

- Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года жительница города Балашихи родила девочку в одном из роддомов города Уфы по договоренности с будущими покупателями и по поддельному паспорту на имя будущей «матери». Получив 10 тысяч рублей от супружеской пары, после выписки передала ребенка им для последующего оформления факта рождения. О продаже ребенка правоохранителям стало известно через социальные сети, - следует из сообщения.