Российские спортсмены обратились в спортивный арбитражный суд

22 российских спортсмена, которых за нарушение антидопинговых правил отстранила комиссия международного олимпийского комитета (МОК), подали апелляции в Спортивный арбитражный суд.
В спортивный арбитражный суд обратились в том числе биатлонистка Ольга Вилухина, чье «серебро» отозвали и бобслеист Ильвир Хузин, которого отстранили от участия в Олимпиадах.
Отдельное судопроизводство будет проходить отдельно по каждому спортсмену. Спортсмены также попросили Спортивный арбитражный суд вынесения окончательного решения до начала Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Напомним, МОК отстранил российских спортсменов после перепроверки допинг-проб россиян с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам работы комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.