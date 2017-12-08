Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимке за сбыт наркотиков
Сегодня, 12:44ОбществоНаталья Кузнецова
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Приговор в отношении уфимки Дили Масалимовой за сбыт наркотиков ужесточен. Условный срок заменен на реальный, женщина проведет в колонии общего режима пять лет.
В суде установлено, что в октябре 2016 года уфимка приобрела через интернет более 7 кг наркотиков в целях последующего сбыта. Женщина расфасовала их по разовым дозам и распределила по тайникам-закладкам, после чего была задержана полицейскими.
Суд первой инстанции приговорил Масалимову к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (ч.3 ст. 30- ч.4 ст. 228.1 УК РФ, покушение на незаконный сбыт наркотиков).
- Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и приговорил Масалимову к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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