В Башкирии опять объявили предупреждение о штормовом ветре

Теперь же, по сведениям МЧС со ссылкой на Башгидромет, завтра, 9 декабря, в восточной половине Башкирии местами ожидаются сильный снег, метель, ветер со скоростью при порывах до 17 м/с, а также снежные заносы на дорогах. По этим причинам ожидаются снежные заносы и накат на дорогах, видимость может сократиться до 500 метров и менее.