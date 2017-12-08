В Башкирии опять объявили предупреждение о штормовом ветре

Сегодня, 8 декабря, Главное управление МЧС РФ по РБ вновь объявило штормовое предупреждение. Напомним, такое же тревожное предупреждение было опубликовано и два дня назад, 6 декабря.
Теперь же, по сведениям МЧС со ссылкой на Башгидромет, завтра, 9 декабря, в восточной половине Башкирии местами ожидаются сильный снег, метель, ветер со скоростью при порывах до 17 м/с, а также снежные заносы на дорогах. По этим причинам ожидаются снежные заносы и накат на дорогах, видимость может сократиться до 500 метров и менее.
Автомобилистов и пешеходов предупредили о необходимости соблюдать осторожность при передвижениях по улицам и дорогам, а также вблизи рекламных щитов, высоковольтных проводов, высоких деревьев и тому подобных объектов.