В Башкирии объявлено предупреждение о сильном ветре и снежных заносах

МЧС распространило тревожное сообщение.

Сегодня, 6 декабря, Главное Управление МЧС РФ по РБ опубликовало предупреждение об ухудшении погоды, подготовленное на основании прогноза синоптиков.

Как сообщил Башгидромет, сегодня вечером и завтра целый день в регионе ожидается сильная метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Спасатели сообщили об ожидаемых заносах и снежном накате на дорогах и ухудшении видимости.

Температура воздуха ночью и утром опустится до минус 8°С, а на юго-востоке республики даже до минус 13°С. Завтра, 7 декабря, днем станет чуть теплее – до минус 6°С.