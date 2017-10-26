В Башкирии ожидаются снежные заносы на дорогах

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Главным образом это касается южной части республики.
Сегодня, 26 октября, утренний прогноз погоды от Башгидромета сопровождался неожиданной новостью о снежных заносах на дорогах.
Впрочем, как выяснилось, эта новость актуальна больше для южной части республики и особенно – для Зауралья, где зима уже полностью вступила в свои права. Там снежные заносы, а также снежный накат и гололедица на дорогах ожидаются, по данным синоптиков, во второй половине дня.
Н остальной части республики в течение дня возможна слабая метель и тоже гололед.
Ветер ожидается юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от плюс 2 до минус 3 градусов.
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