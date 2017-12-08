Озеро Аслыкуль в Башкирии получит международную защиту

Минприроды поддерживает инициативу о включении территорий в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Республике Башкортостан в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц, охраняемых в соответствии с Рамсарской конвенцией, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природы.