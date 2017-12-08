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Озеро Аслыкуль в Башкирии получит международную защиту

8 декабря 2017, 15:50
Озеро в Башкирии войдет в список угодий, как имеющее международное значение в качестве местообитаний редкой фауны.

Минприроды поддерживает инициативу о включении территорий в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Республике Башкортостан в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц, охраняемых в соответствии с Рамсарской конвенцией, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природы.

В список водоемов вошло озеро Аслыкуль в Башкирии неподалеку от города Давлеканово. Некоторые растения и животные, которые обитают в окрестностях Аслыкуля, занесены в Красную книгу.

Ранее мы писали о том, что ООН выделило на восстановление болота «Берказан-камыш» в заповеднике Аслыкуль 16 миллионов рублей.

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