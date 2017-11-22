ООН выделило на восстановление болота в Башкирии 16 миллионов

Болото «Берказан-камыш» в Дюртюлинском райне республики было восстановлено летом этого года.

Буквально на днях стало известно о том, что ООН выделило 16 млн рублей на восстановление болота в Башкирии. У многих жителей республики возник вопрос, зачем вообще восстанавливать болота, и не слишком ли это большая сумма на эти цели. Мы поговорили с исполняющим обязанности директора Уфимского Института биологии Российской академии наук Василием Мартыненко. Ученый занимался научным обоснованием необходимости восстановления болота.

- Василий Борисович, зачем восстанавливать болота и почему было принято решение восстановить Берказан-камыш?

- Это одно из самых крупных болот в Предуралье и вообще в степной зоне России, его площадь составляет более 500 га. Нужно подчеркнуть, что именно в степной зоне, так как в лесной зоне есть болота большего размера. В начале 70-х годов это болото было осушено и разработано, весь торф был добыт. После этого территорию решили превратить в земли сельскохозяйственного назначения, поэтому часть ее была распахана. Первые годы урожаи были хорошие, но из-за засоления продуктивность земель резко снизилась и урожаи упали.

Кроме этого, резко снизилось биоразнообразие этой территории, поскольку раньше Берказан-камыш был местом гнездования многих куликов и водоплавающих птиц – лебедей, гусей, уток и даже пеликанов. Восстановить это болото было решено в рамках Проекта Программы развития ООН (ПРООН) в нашем регионе. Проект преимущественно связан с фундаментальным изучением и сохранением болот как объектов, которые способствуют смягчению климатических изменений. Дело в том, что болота депонируют углерод. В процессе разложения любых органических веществ, а также при сжигании какого-либо топлива (нефть, газ, уголь), в атмосферу выбрасывается очень много углерода. Углекислый газ создает парниковый эффект на планете, который в свою очередь вызывает потепление климата. Болота – это единственные экосистемы на планете, которые накапливают углерод и депонируют его в виде торфа.

В Башкирии, в свое время, было осушено и разработано очень много болот, что нанесло экосистемам серьезный ущерб. В ходе фундаментальных исследований мы обосновали необходимость восстановления нескольких нарушенных объектов. Эксперты ПРООН остановились именно на Берказан-камыше.

- А почему? В чем его особенность?

- Было несколько «плюсов» в пользу именно этого болота. Одним из самых главных - то, что оно находится на особо охраняемой природной территории – природный парк «Аслыкуль». Восстановление Берказана несомненно повысит биоразнообразие этой территории. Уже этой осенью птиц стало намного больше.

Во-вторых, это болото уже пытались когда-то восстановить. Сделали дамбу и переливную плотину, но в период ельцинского развала, там просто на просто украли металлические трубы, плотину размыло. Тем не менее, осталась часть дамбы. Поэтому там не нужны были вложения, что называется с нуля, нужно было сделать ремонт этой дамбы и гидротехническое сооружение. Если бы этой дамбы не было, то в 16 млн. руб. не уложились, конечно. Кроме того, большая часть местного населения было за то, чтобы восстановить болото. Дело в том, на нарушенном болоте часто случались пожары, которые очень сложно потушить, так как техника заехать туда практически не может. Кроме того, после осушения Берказана начал падать и уровень воды в озере Асли-Куль, а также значительно снизился уровень воды в деревенских колодцах.

- А вообще 16 млн. руб. для восстановления болота - это много или мало?

- Для такого огромного болота – это немного, совсем немного.

- Василий Борисович, болото же было осушено, как технически можно его было снова заполнить водой?

- Прежде чем разрабатывать торф, болото осушили путем отвода речки Тюлянь (которая когда-то протекала по болоту) и прорытия системы водоотводных каналов. Само болото находится в межгорной котловине, где водосбор огромный: снег тает и все течет в котловину. Раньше вода в ней задерживалась естественно, но после разработки каналов единственным способом восстановления болота является перегораживание стока воды.

Дамба находится между двумя возвышенностями и перегораживает сток, а гидротехническое сооружение регулирует этот сток так, чтобы там не накопилось слишком много воды, и чтобы не дай бог не прорвало плотину, иначе смоет ближайший населенный пункт. По расчетам гидрологов, заполнение должно пройти в течение пяти лет.

- Работа была завершена летом, есть ли уже какие-то результаты?

- Да, год был дождливым, поэтому набралось уже большое количество воды, а осенью на пролете здесь было очень много птиц.

- А пеликаны были?

- Нет. Они еще не скоро вернутся, ведь они улетели, когда болото было осушено в начале 70-х годов прошлого века.

- Планируется ли проводить работы по восстановлению других болот в Башкирии?