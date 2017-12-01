В Башкирию на озеро Аслыкуль прилетело 56 лебедей

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Вероятно, это птицы, которые прилетели в республику с Севера.
На озеро Аслыкуль прилетело 56 лебедей, сообщили в пресс-службе министерства экологии республики.
Лебеди, гнездившиеся на озере, улетели в теплые края еще в ноябре, а вновь прилетевшие птицы вероятно прибыли из Севера. Поскольку зима в республике несколько запаздывает, лебеди покидают родину позже обычного. Лед на озере еще не образовался, поэтому птицы легко добывают себе пищу.
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